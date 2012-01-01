Словарь современного журналиста

С развитием всего в нашем мире, в обиходе медийщика появляются новые слова и термины. «Телекритика» собрала главные неологизмы современного журналиста.

1 Аппликуха (application)

Мобильное приложение. Было время, когда каждое уважающее СМИ стремилось создать себе приложение, однако сейчас бум на них прошел, ведь стало ясно, что пользователи чаще заходят на сайты из соцсетей или напрямую через мобильный браузер. Все же в Украине есть примеры СМИ, у которых хорошо развито приложение. Например, спортивный сайт Tribuna.

2 Журналистика данных

Жанр журналистики, в основе которого лежит обработка данных и их использование для создания журналистского материала. Они могут быть как инструментом для раскрытия истории, так и ее источником. В Украине активнее и успешнее всего журналистику данных использует издание Texty.

3 Инфотеймент

Способ подачи материала, который одновременно направлен на развлечение и на информирование аудитории. Например, когда важную тему объясняют в виде смешных гифок или видеороликов. Больше всего он популярен на ТВ, где чаще остальных апеллируют к эмоциям зрителей.

4 Карточки

Формат подачи материала, когда на пальцах объясняют сложные темы. Журналисты отвечают на самые очевидные вопросы, касающиеся данной темы, что помогает читателю разобраться в основах. На постсоветском пространстве основоположником формата считается издание «Медуза», после них многие медиа начали подавать информацию подобным способом.

5 Коворкинг

Коллективный офис, свободное пространство. Если вы хотите быть модным и современным, то не смейте говорить, что ваша редакция работает «в офисе». Только в коворкинге.

6 Конвергентное медиа

Слияние различных информационных технологий в единый ресурс. Это СМИ, в котором в равной степени сочетаются тексты, видео и фотоматериалы. Сейчас очень популярно говорить об «универсальном журналисте», который может и текст написать, и хорошо сфотографировать, а также снять и смонтировать видеосюжет. Именно такие сотрудники идеально подходят для конвергентных медиа.

7 Медийка (медийная реклама)

Классический вид онлайн-рекламы. рекламы. Помимо текста, она содержит в себе дополнительную звуковую и визуальную информацию. Ее можно сравнить с привычной рекламой в печатных СМИ, но наличие у баннера гиперлинка, анимации и интерактивности расширяют воздействие рекламы на аудиторию.

8 Мобайл фёст (Mobile first)

Стратегия, согласно которой сайт издания в первую очередь ориентирован на пользователей мобильных телефонов, а не ПК. Так как большинство интернет-пользователей сейчас сёрфят в сети с помощью телефона, то редакторы и создатели СМИ заинтересованы в том, чтобы создать для своего медиа сайт, который будет удобно читать со смартфона.

9 Монетизация

Извлечение прибыли для проекта. Монетизировать свое СМИ мечтают все редакторы, поэтому придумывают различные способы заработка — от пейвола до нативной рекламы

10 Нативка

«Естественная реклама». Панацея от всех бед. Вещь, на которую молятся digital-медиа, а редакторы надеются, что она выведет их СМИ на чистую прибыль. Как часто говорят редакторы, материалы с нативной рекламой вышли бы и так, но так они приносят СМИ деньги. Единственное отличие — это упоминание рекламного бренда. Например, выходит материал о том, как правильно пить алкогольные напитки и сверху материала стоит логотип виски Jameson.

11 Пейвол

Подписная модель работы СМИ, когда читатели регулярно платят медиа определенную сумму. Еще один способ монетизации, на который сильно надеются украинские СМИ. Однако успешных примеров его работы в Украине еще нет.

12 Подкаст

Медиафайлы (звуковые или видео), которые распространяются в интернете в стиле радио или телепередач. В отличие от слушателей радио, которые слушают то, что им предлагает радиостанция, подкастинг позволяет самостоятельно, выбирать то, что вы хотите слушать или смотреть.

13 Рерайтинг

Обработка исходных текстовых материалов для их дальнейшего использования. Проще говоря это то, чем занимается абсолютное большинство редакторов ленты новостей — берут новость из первоисточника, немного переписывают ее (или не переписывают) и публикуют у себя. В самом рерайтинге нет ничего плохого, если стоит гиперлинк на первоисточник.

14 Рисёч (research)

Исследование. Не удивляйтесь, если вам редактор современного СМИ скажет, что нужно прорисёрчить конкретную тему. Ведь это то, что необходимо делать перед написанием любой истории. Проще говоря, это сбор необходимой для материала информации.

15 Саммари (summary)

Краткий обзор ключевой темы или идеи. Например, президент прочитал в Верховной Раде двухчасовую речь. У людей попросту нет времени слушать ее всю, поэтому журналисты достают оттуда все самое главное и публикуют. Можно делать саммари чего угодно: начиная от книг и фильмов, заканчивая Twitter-аккаунтами. Так, недавно украинская порно-актриса рассказала в Twitter много интересного из порно-бизнеса. Чтобы не читать все — можно сделать саммари ключевых фактов.

16 Сторителлинг (или лонгрид)

Способ рассказать историю таким образом, чтобы ленивая аудитория интернета смогла прочитать большой текст. Это формат длинного материала, в котором соединяются текст, видео и фотографии. Главное в нем — контент. Самый популярный пример сторителлинга — это материал Snow Fall The New York Times , который породил этот жанр и показал, каким может быть текст в цифровую эпоху, чтобы его действительно хотелось читать.

17 Стрим

Прямая видеотрансляция (иногда бывает и текстовая). В Украине свою популярность жанра стрима получила во время Революции достоинства. Тогда благодаря нему свою первую многочисленную аудиторию получило Hromadske TV, журналисты которого стримили постоянно. Тем самым, аудитория издания знало, что происходят в горячих точках центральных улиц столицы прямо сейчас.

18 Уник

Уникальный посетитель. Неповторяющийся пользователь, обладающий уникальными характеристиками и зашедший на сайт в течение определенного промежутка времени. Редакторы онлайн-СМИ часто меряются количеством уников на своих сайтах. Считается, что чем больше уников — тем дороже реклама. Но некоторые СМИ рассказывают, что их уники умнее и платежеспособнее уников другого медиа, поэтому именно им нужно платить больше.

19 Фактчекинг

Проверка фактов. Матерное слово для много журналистов, которые часто в спешке забывают или не хотят проверить факты, что в итоге влияет на качество вышедшего материала. Сейчас очень модно и популярно проводить различные семинары и мастер-классы, в которых призывают журналистов обязательно проводить фактчекинг. Ведь лучше опоздать с публикацией, чем поспешить и ошибиться, что принесет негативный фидбек аудитории.

20 Фидбек

Обратная реакция. Мнение аудитории либо редактора на материал журналиста. Получив фидбек, журналист в следующий раз учтет ошибки и пожелания, сделав материал лучше.

21 Фолловер

Подписчик. Считается, что чем больше у тебя фолловеров, тем круче и дороже ты, как специалист. Поэтому многие журналисты/блогеры могут публиковать откровенно «желтый» контент, который нравится аудитории и приносит им новый подписчиков.

22 Фрилансер