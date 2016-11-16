Словарь Collins признал выражением года «фейковые новости»

Один из старейших словарей английского языка – Collins – признал словосочетание fake news («фейковые новости») выражением 2017 года из-за частого использования в публикациях СМИ, сообщает русская служба BBC.

Таким образом, это словосочетание войдет в следующую печатную версию словаря. Он толкует fake news как "ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостных сообщений".

По данным издательства, с 2016 года частота использования словосочетания fake news выросла на 365%, а одним из главных его популяризаторов стал президент США Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем Twitter и публичных выступлениях.В Британии же это выражение часто употребляют во время выступлений премьер-министр Тереза Мей и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.