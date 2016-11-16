Словарь Collins признал выражением года «фейковые новости»

Один из старейших словарей английского языка – Collins – признал словосочетание fake news («фейковые новости») выражением 2017 года из-за частого использования в публикациях СМИ, сообщает русская служба BBC.
Таким образом, это словосочетание войдет в следующую печатную версию словаря. Он толкует fake news как "ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостных сообщений".
По данным издательства, с 2016 года частота использования словосочетания fake news выросла на 365%, а одним из главных его популяризаторов стал президент США Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем Twitter и публичных выступлениях.В Британии же это выражение часто употребляют во время выступлений премьер-министр Тереза Мей и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Fake news либо в качестве констатации факта, либо в качестве обвинений звучали в этом году отовсюду, что еще более подорвало доверие публики к информационной журналистике", – отмечает контент-редактор Collins Хелен Ньюстед.
В шорт-лист главных выражений года также попали: echo chamber (эхо-камера или замкнутый мирок – атмосфера, в особенности в соцсетях, когда любое выраженное мнение получит одобрение, потому что его услышат или прочтут люди, которые придерживаются такого же мнения), fidget spinner (спиннер) и др.
Фото: englishblog.com
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