ТЕЛЕКРИТИКА

Словарь Collins признал выражением года «фейковые новости»

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Один из старейших словарей английского языка – Collins – признал словосочетание fake news («фейковые новости») выражением 2017 года из-за частого использования в публикациях СМИ, сообщает русская служба BBC.

Таким образом, это словосочетание войдет в следующую печатную версию словаря. Он толкует fake news как "ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостных сообщений".

По данным издательства, с 2016 года частота использования словосочетания fake news выросла на 365%, а одним из главных его популяризаторов стал президент США Дональд Трамп, который чаще других использовал его в своем Twitter и публичных выступлениях.В Британии же это выражение часто употребляют во время выступлений премьер-министр Тереза Мей и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Общество

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"Fake news либо в качестве констатации факта, либо в качестве обвинений звучали в этом году отовсюду, что еще более подорвало доверие публики к информационной журналистике", – отмечает контент-редактор Collins Хелен Ньюстед.

В шорт-лист главных выражений года также попали: echo chamber (эхо-камера или замкнутый мирок – атмосфера, в особенности в соцсетях, когда любое выраженное мнение получит одобрение, потому что его услышат или прочтут люди, которые придерживаются такого же мнения), fidget spinner (спиннер) и др.

Фото: englishblog.com

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