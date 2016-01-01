Следствие не исключает причастность бойцов Нацгвардии к убийству Шеремета

Национальная полиция и СБУ до сих пор не расследовало убийство журналиста Павла Шеремета, потому что его совершили люди, которые очень тщательно к нему подготовились и максимально уменьшили количество своих ошибок. Об этом в интервью DW рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Они есть на видеозаписях, которые мы собрали в первые три дня (после убийства. - Ред.). Все это время мы изучали записи, проверили огромное количество информации. Результаты показали в феврале. Поверьте, над расследованием этого дела работает огромное количество людей в полиции. Параллельно работает и тесно сотрудничает с нами еще и целый департамент СБУ", - добавил он.

Согласно судебным материалам, правоохранители просили суд дать доступ к телефонным звонкам, совершенным с места расположения базы полка «Азов». На вопрос, означает ли это, что следствие рассматривает версию о причастности к убийству Шеремета бойцов Нацгварии, Князев ответил: "В том числе".

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу.

Нацполиция отрабатывает пять версий относительно мотивов его убийства: профессиональная деятельность в России и Беларуси; ошибка в объекте преступления, а именно - планировалось убийство владельца УП Алены Притулы; профессиональная деятельность, за критические публикации в издании и выступления на «Радио Вести»; дестабилизация ситуации в стране; конфликтные ситуации в личной жизни.

Подробнее о том, насколько продвинулось следствие в расследовании убийства Павла Шеремета, читайте в нашем материале.

Фото: svoboda.org