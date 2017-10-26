Следствие не исключает покушения на журналистов при взрыве возле «Еспресо»

Одной из версий теракта, произошедшего возле здания телеканала «Еспресо», является покушение на журналистов редакции. Как сообщает канал, об этом на брифинге рассказал прокурор Киева Роман Говда.

"Версия относительно покушения на журналистов канала не исключена", – сказал он.

Также среди версий, по словам заместителя прокурора Павла Кононенко, – это покушение на народного депутата Игоря Мосийчука со стороны российских спецслужб; политическая деятельность депутата и его общественная позиция внутри страны; покушение на Мосийчука по личным причинам.

"Но мы не исключаем и других версий. Там был и политолог Бала, мы не можем не рассматривать версию, связанную с ним. Возможно, какие-то были вопросы к самому Бале. И мы не можем отвергать версию покушения на убийство любого политического или общественного деятеля, который мог находиться на канале «Еспресо» в это время", – добавил он.

Кроме того, число пострадавших в результате взрыва увеличилось до пяти. Кроме Мосийчука и Балы, ранения получили двое прохожих, а у телеведущей «Еспресо» Мирославы Барчук случился сердечный приступ.