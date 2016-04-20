Следователи запретили Николаю Семене заниматься журналистской деятельностью

Крымский журналист Николай Семена, которого ФСБ России подозревает в сепаратизме за публикации в СМИ, не имеет права заниматься журналистской деятельностью, пока идет следствие. Об этом он рассказал в интервью «Громадському телебаченню».

"У меня взяли подписку о невыезде из Крыма и о «надлежащем поведении». А эта фраза «надлежащее поведение», она как раз и предусматривает прекращение того, чем я занимался раньше. Да, это фактически запрет на профессию. Поэтому я занимаюсь своими судебными делами", - рассказал журналист.

Семена напомнил, что, по мнению следствия, его статья «Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма», опубликованная на сайте «Крым.Реалии», содержит призывы к нарушению территориальной целостности РФ. "Мы отрицаем этот факт, говоря о том, что это было просто участие в мировой дискуссии на тему статуса Крыма. И статья 29 Конституции России дает право любому человеку выразить свое мнение относительно любой проблемы в любое время. А эта статья как раз и напечатана под рубрикой «Взгляд», что соответствует конституции полностью", - объяснил он.

По словам журналиста, его адвокаты уже подавали четыре ходатайства, чтобы прекратить дело из-за отсутствия состава преступления, но пока получали от следствия отказы. Теперь дело будет рассматривать суд.

Напомним, 19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая теперь является депутатом Госдумы, заявила о возбуждении уголовного дела против Николая Семены по статье российского законодательства о сепаратизме за публикации в СМИ. Через 10 дней журналиста перевели в статус обвиняемого. Сейчас он находится в Симферополе под подпиской о невыезде.

Фото: en.hromadske.ua