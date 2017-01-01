«Слідство.інфо» выяснило много подробностей об убийстве Павла Шеремета

Журналисты проекта журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP сегодня представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета - «Убийство Павла», сообщает «Громадське».

Началось журналистское расследование с тщательного изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда и возникли первые вопросы к следствию, поскольку журналисты обнаружили как минимум шесть свидетелей, которые находились на месте преступления.

Кроме того, они опросили представителей батальона «Азов», с которыми вечером 19 июля, накануне убийства, общался Шеремет. По словам бойцов, еще тогда они заметили слежку.

Также в результате просмотра видео с камер наблюдения журналисты идентифицировали автомобиль Skoda. В связи с этим они обратились к специалистам из проекта Bellingcat - сети расследователей, специализирующихся на анализе видео и изображений. Участник проекта из Германии Тимми, изучивший это видео, рассказал, что на видеозаписи было много «цифрового шума», поэтому чтобы распознать кадры, он должен был рассмотреть каждый из них как отдельное фото. В итоге ему удалось опознать номер автомобиля, который может помочь найти убийц журналиста.

Над фильмом работали журналисты Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап и Влад Лавров.

Подробнее о том, что удалось узнать журналистам, можно узнать, посмотрев сам фильм-расследование.