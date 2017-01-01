ТЕЛЕКРИТИКА

«Слідство.Інфо» и OCCRP презентуют фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета

Общество

Команда журналистов из проекта «Слідство.Інфо» и международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) завершили документальный фильм «Убийство Павла» о журналисте Павле Шеремете.

Специальный показ ленты состоится 10 мая в 19:00 в MediaHub. "Журналисты из проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых часов работали на месте событий. Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Над фильмом работали журналисты Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап и Влад Лавров. Режиссером выступил Мэтт Сарнецки.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он направлялся на работу.

В октябре 2016 года Анна Бабинец   сообщала, что журналисты «Слідство.Інфо» проводят собственное расследование убийства Шеремета. Результаты этого расследования они планировали представить в формате документального фильма через несколько месяцев.

Фото: Radiosvoboda.org

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