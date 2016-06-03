Ситуация со свободой СМИ в Украине улучшилась: Freedom House

Последние демократические достижения в нашей стране в целом улучшили ситуацию со свободой средств информации. Об этом говорится в ежегодном отчете «Свобода прессы-2017» международной правозащитной организации Freedom House, сообщает «Радио Свобода».

В то же время сомнения аналитиков организации относительно обязательств правительства поддерживать независимость СМИ вызывают ограничения, касающиеся работы российских медиа и "содействие «патриотическому» телевещанию".

"Столкнувшись с контролируемыми Кремлем СМИ, которые распространяют дезинформацию и подрывают легитимность украинской власти, правительство в Киеве, как и раньше, продолжает ограничивать доступ к многочисленным российских средствам массовой информации и запрещать въезд в страну десяткам российских журналистов", - отмечают в Freedom House.

Украина поднялась в рейтинге на одну позицию, заняв 111-е место. А аннексированный Россией Крым правозащитники включили в десятку стран и территорий с худшим рейтингом свободы СМИ в мире, наряду с Азербайджаном, Кубой, Экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Сирией, Туркменистаном и Узбекистаном.

В целом же, согласно отчету организации, в 2016 году мировой уровень свободы прессы упал до самой низкой отметки за последние 13 лет из-за беспрецедентных угроз, которым подвергаются журналисты и СМИ в ведущих демократических государствах (например, в Польше), массовых преследованиях в авторитарных странах, а также движения России и Китая в сторону усиления их влияния за пределами своих границ. В частности, "Россию времен Владимира Путина" в Freedom House назвали "первопроходцем в глобализации государственной пропаганды".

Напомним, рейтинге свободы СМИ который ежегодно составляют «Репортеры без границ», Украина в этом году заняла 102-е место (из 180), поднявшись по сравнению с прошлым годом на пять позиций. В организации объяснили это, в частности, уменьшением случаев насилия против журналистов.

Фото: Facebook-страница Freedom House Ukraine