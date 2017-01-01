Ситуация с безопасностью журналистов критическая: как прошли слушания в НСЖУ

1 ноября в стенах пресс-центра Национального союза журналистов Украины прошли общественные слушания. Основной вопрос вполне понятен – безопасность журналистов и угрозы для свободы слова. Дело к выборам, но пока ни один из кандидатов не спешит делать какие-то заявления в этой сфере. А проблемы украинской журналистики нарастают, как снежный ком.
Участие в общественных слушаниях «Физическая безопасность журналистов и свобода слова в Украине» приняли журналисты центральных и региональных СМИ, представители международных организаций Freedom House, Мониторинговой миссии ООН по правам человека, правозащитной организации Human Rights Watch и несколько народных депутатов. Ожидались и представители правоохранительных органов, но пришел только один сотрудник Генеральной прокуратуры. Полицейские чиновники уже не первый раз игнорируют подобные мероприятия, опасаясь неудобных вопросов и обоснованных претензий. Именно поэтому одно из требований украинских журналистов – слушания на парламентском уровне.
«Идеально для украинских журналистов было бы, чтобы мы встречались не на общественных слушаниях, а на парламентских. Но, к сожалению, уже второй год подряд руководство Верховной рады Украины отказывается ставить на голосование предложение НСЖУ о проведении парламентских слушаний», – сетует глава НСЖУ Сергей Томиленко.
А проблемы с насилием по отношению к журналистам никуда не исчезают. По данным ежемесячного мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который проводит НСЖУ в партнерстве с другими организациями, за девять месяцев 2018 года зафиксировано 64 инцидента применения силы в отношении журналистов. С начала 2017 года – 143 инцидента. По каждому из этих случаев направлялись официальные запросы в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины. Но на данный момент до суда дошло всего 14 дел, то есть чуть меньше 10%.
«Есть серьезные замечания относительно качества проведения досудебных расследований, на сегодняшний день не можем назвать ни одной фамилии журналиста, чьи обидчики были бы наказаны», – констатирует Сергей Томиленко.
Основатель программы «Чрезвычайные новости» на канале ICTV Константин Стогний отметил, что даже в горячих точках уровень опасности для журналистов бывает ниже, чем в мирном предвыборном Киеве.
«Наши журналисты часто бывают в командировках в горячих точках и опасных регионах – Сомали, Ирак и тому подобное. Однако даже в этих странах угроза для журналиста значительно ниже, чем в родной Украине. Поразительно, что сила применяется даже к женщинам-журналисткам. Речь идет о нападении на дом журналистки Виктории Сеник, тогда злоумышленников напугали соседи журналистки, зато полиция по вызову «спешила» аж 40 минут. Второй случай произошел с журналисткой Юлией Гунько во время ночного рейда. Инцидент произошел фактически на глазах у полицейских, однако съемочную группу никто не защитил. Когда такое отношение проявляется в отношении журналистов, публичных лиц, то что уж говорить об обычных людях», – рассказал Стогний.
Президент Академии украинской прессы Валерий Иванов высказал мнение, что в Украине для журналистов сейчас выше риски, чем были раньше, при любой предыдущей власти. И тот кредит доверия, который был у государства после Майдана, начал резко спадать.
«Зато в Европе ситуация кардинально противоположная – любое ущемление журналиста привлекает общественное внимание, ведь, когда что-то случается с журналистом – это тревожный знак, который расценивается как посягательство на демократию», – отметил он.
С другой стороны, не только власть ведет себя неправильно по отношению к прессе, но и в самом журналистском сообществе существует раскол. И поэтому никакой солидарности быть не может.
«Якобы одни медиа – «правильные», ведь патриотически настроенные, а другие – «плохие», потому что поддерживают враждебную сторону. Но патриотизм – это не профессия. Обязанность журналиста – информировать общество, а не идти на бессмысленные провокации. А в борьбе с безнаказанностью значительную роль играет солидарность коллег, поддержка журналистов, которые оказались в беде, подверглись физическому воздействию», – заключил Валерий Иванов.
Выступил на слушаниях и ведущий канала «1+1» Александр Дубинский, который заявил, что в адрес журналистов программ «Гроші» и «Секретні матеріали» неоднократно поступали угрозы, связанные с расследованием коррупционных схем.
«На сегодняшний день есть все основания говорить, что, если не сам президент, то его окружение является главным врагом свободы слова и свободы прессы в Украине. Я уверен, что в ближайшем будущем, чем ближе предвыборная кампания и чем жарче она будет, тем жестче мы будем видеть реакцию людей, представляющих власть, на материалы-расследования в прессе. Ключевая причина – масштабы коррупции, злоупотреблений и хищений бюджетных средств превысили все возможные допустимые рамки. А бороться за сохранение награбленного люди готовы до крови. И борьба за то, что уже утащено, заскирдовано и оттупиковано в офшорах, такова, что сохранить украденное можно, только сохранив саму власть», – заключил Дубинский.
По итогам слушаний была принята «Декларация о защите свободы слова» из семи пунктов. Участники слушаний потребовали от всех кандидатов в президенты Украины ее поддержать. Пункты простые и понятные:
«Первое. Уважать свободу слова и самовыражения.
Второе. Не совершать никаких действий, незаконно ограничивающих эти свободы. Публично осуждать подобные попытки.
Третье. Не препятствовать журналистской работе, не оказывать давление на журналистов и СМИ.
Четвертое. Не использовать силовые органы и регуляторов для преследования журналистов. МВД, ГПУ, СБУ, НАБУ, НАПК, ГБР, ДФС, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и другие государственные структуры не должны быть инструментами давления на редакционную политику медиа и работу журналистов. Преследование журналистов за их материалы недопустимо.
Пятое. Ежегодно проводить публичные отчеты правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов и борьбе с безнаказанностью.
Шестое. С уважением относиться к работе журналистов; не делить их на «своих» и «плохих», не цеплять ярлыки и не поощрять рознь.
Седьмое. Уважать действующие законы в сфере свободы слова, а законодательные новации должны быть согласованы с журналистским сообществом и СМИ в ходе проведения широких консультаций».
«Ключевое наше требование – публичный регулярный отчет руководителей правоохранительных органов с тем, чтобы власть рассказывала, как она использует свой мандат для защиты журналистов», – отмечает Сергей Томиленко.
На сайте НСЖУ можно ознакомиться и с резолюцией, принятой участниками слушаний. Как на это отреагирует власть, и будет ли вообще хоть какая-то реакция – вопрос. Количество иностранных экспертов и уважаемых украинских журналистов на таких мероприятиях растет, так что игнорировать их долго не получится. Да и выборы скоро.