Ситуация с безопасностью журналистов критическая: как прошли слушания в НСЖУ

А проблемы с насилием по отношению к журналистам никуда не исчезают. По данным ежемесячного мониторинга «Индекс физической безопасности журналистов Украины», который проводит НСЖУ в партнерстве с другими организациями, за девять месяцев 2018 года зафиксировано 64 инцидента применения силы в отношении журналистов. С начала 2017 года – 143 инцидента. По каждому из этих случаев направлялись официальные запросы в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины. Но на данный момент до суда дошло всего 14 дел, то есть чуть меньше 10%.

«Есть серьезные замечания относительно качества проведения досудебных расследований, на сегодняшний день не можем назвать ни одной фамилии журналиста, чьи обидчики были бы наказаны», – констатирует Сергей Томиленко.

Основатель программы «Чрезвычайные новости» на канале ICTV Константин Стогний отметил, что даже в горячих точках уровень опасности для журналистов бывает ниже, чем в мирном предвыборном Киеве.

«Наши журналисты часто бывают в командировках в горячих точках и опасных регионах – Сомали, Ирак и тому подобное. Однако даже в этих странах угроза для журналиста значительно ниже, чем в родной Украине. Поразительно, что сила применяется даже к женщинам-журналисткам. Речь идет о нападении на дом журналистки Виктории Сеник, тогда злоумышленников напугали соседи журналистки, зато полиция по вызову «спешила» аж 40 минут. Второй случай произошел с журналисткой Юлией Гунько во время ночного рейда. Инцидент произошел фактически на глазах у полицейских, однако съемочную группу никто не защитил. Когда такое отношение проявляется в отношении журналистов, публичных лиц, то что уж говорить об обычных людях», – рассказал Стогний.