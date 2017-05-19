Швеция сняла обвинения с основателя Wikileaks Ассанжа

Шведская прокуратура решила прекратить расследование по делу об изнасиловании в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и снять ордер на его арест, действовавший в Европе в отношении в течение последних семи лет, сообщает LB.ua.

"Глава прокуратуры Марианн Ни сегодня решила прекратить расследование относительно предполагаемого изнасилования (меньшей степени), совершенного Джулианом Ассанжем", – говорится в заявлении прокуратуры.

Один из адвокатов Ассанжа Мелинда Тэйлор заявила, что теперь журналист "вероятно, попытается получить от британских властей гарантии, что он не будет задержан каким-то другим способом", а не сразу отправится в Эквадор. Она напомнила, что британские власти обвиняют ее подзащитного в нарушении условий выхода под залог, когда он сбежал в посольство Эвкадора.

"Это полная победа для Ассанжа. Он волен покинуть посольство, когда захочет. Мы выиграли дело Ассанжа. Он, конечно, счастлив и вздохнул с облегчением. Но он критично относится к тому, что это так долго продолжается", – сказал шведский адвокат журналиста Пер Э Сэмуэльсон.

Напомним, Джулиан Ассанж - австралийский журналист. В 2006 году он основал портал WikiLeaks, на котором публикуются секретные и разоблачительные документы и материалы. С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Таким образом он пытался избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в совершении изнасилования. Журналист опасался, что Стокгольм отправит его в США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Фото: Wikimedia.org / Cancillería del Ecuador