«Схемы» против Луценко: генпрокурору не удалось оправдать действия ведомства

Во вторник, 11 сентября, генпрокурор Украины Юрий Луценко дал интервью изданию Цензор.НЕТ, проигнорировав предложение “Радио Свободы” выступить в прямом эфире и ответить на вопросы о давлении генеральной прокуратуры на журналистов. Но редакция “свободовской” программы “Схемы” не оставила интервью Луценко без внимания и дала собственные комментарии на заявления чиновника.
По мнению редакции “Схем”, в своих объяснениях по поводу резонансного дела, в ходе которого ГПУ потребовала доступ к данным журналистки “Схем” Натальи Седлецкой и корреспондентки “Нового времени” Кристины Бердинских, Юрий Луценко допустил ряд неточностей и упустил из виду важные вопросы.
Во-первых, Луценко отметил, что приглашал Наталью Седлецкую на встречу с прокурором (то есть с ним самим), а не на “междусобойчик”. Но Седлецкая, по мнению Юрия Витальевича, захотела сделать из этого “шоу”.
Редакция “Схем” на этот выпад ответила, что журналистке с приглашением в ГПУ звонила пресс-секретарь Луценко почти в полночь. После чего редакция и руководство "Радио Свободы" в Праге решили согласиться на встречу, но с одним условием: весь разговор должен быть записан на камеру и стать достоянием общественности, ведь "этот случай является беспрецедентным в Украине с точки зрения количества журналистских данных, доступ к которым через суд получили силовики".
Редакция также отметила, что приглашение главы ГПУ в прямой эфир на "Радио Свобода", от которого он отказался, все еще в силе.
Луценко также показал журналисту “Цензор.НЕТ” официальный документ, в котором указано, к какой именно информации с телефонов сотрудников СМИ следователям нужен доступ.
“Следователи хотят получить только дату, когда эти журналисты (в течение 17 месяцев) были именно в “соте” мобильной башни на территории НАБУ. Где за это время были журналисты, кроме этого места, нас не интересует”, - заявил Луценко.
На это редакция «Схем» ответила, что, во-первых, документ, показанный Луценко. - это письмо следователя в “Киевстар”, а не постановление суда. А во-вторых, следователь Ижук запросил доступ к таким данным, как: дата и время, продолжительность каждого мобильного соединения; номера всех абонентов;отправленные и полученные текстовые и другие сообщения (SMS, MMS) и их содержимое; местонахождение абонента во время телефонных соединений; imei-код устройства.
“Получается, что следователь начал определяться с действительно нужным ему объемом информации не до того, как идти в суд по постановлению, а после. И только после острой общественной реакции на этот факт”, - возмутились в "Схемах".
В интервью Юрий Луценко задал вопрос некоему воображаемому “обывателю”: “Согласится ли он [обыватель], что, если журналист находится на место какого-либо преступления, с тем, что мы [ГПУ] не имеем право рассматривать его как полноценного свидетеля? Если в присутствии журналиста два человека убили друг друга, можем ли мы этого журналиста так же допрашивать? Если нет, то давайте так и запишем в законе: журналисты относятся у нас к касте неприкасаемых”.
На это редакция ответила вполне лаконично: журналистов допрашивать могут и должны. Однако у сотрудников СМИ, которые нередко свидетельствуют по делам, возбужденным на основе их же расследований, есть законное право не разглашать свои источники и обстоятельства, при которых источник дал информацию журналисту. Также редакция "Схем" сочла пример Луценко об убийстве некорретным, ведь в таком случае ни о какой защите собственных источников со стороны журналиста, естественно, и речи быть не может.
С полным материалом и комментариями сотрудников “Радио Свобода” на заявления генпрокурора можно ознакомиться на сайте издания.
Заглавное фото: radiosvoboda.org