«Схемы» против Луценко: генпрокурору не удалось оправдать действия ведомства

Луценко также показал журналисту “Цензор.НЕТ” официальный документ, в котором указано, к какой именно информации с телефонов сотрудников СМИ следователям нужен доступ.

“Следователи хотят получить только дату, когда эти журналисты (в течение 17 месяцев) были именно в “соте” мобильной башни на территории НАБУ. Где за это время были журналисты, кроме этого места, нас не интересует”, - заявил Луценко.

На это редакция «Схем» ответила, что, во-первых, документ, показанный Луценко. - это письмо следователя в “Киевстар”, а не постановление суда. А во-вторых, следователь Ижук запросил доступ к таким данным, как: дата и время, продолжительность каждого мобильного соединения; номера всех абонентов;отправленные и полученные текстовые и другие сообщения (SMS, MMS) и их содержимое; местонахождение абонента во время телефонных соединений; imei-код устройства.

“Получается, что следователь начал определяться с действительно нужным ему объемом информации не до того, как идти в суд по постановлению, а после. И только после острой общественной реакции на этот факт”, - возмутились в "Схемах".

В интервью Юрий Луценко задал вопрос некоему воображаемому “обывателю”: “Согласится ли он [обыватель], что, если журналист находится на место какого-либо преступления, с тем, что мы [ГПУ] не имеем право рассматривать его как полноценного свидетеля? Если в присутствии журналиста два человека убили друг друга, можем ли мы этого журналиста так же допрашивать? Если нет, то давайте так и запишем в законе: журналисты относятся у нас к касте неприкасаемых”.

На это редакция ответила вполне лаконично: журналистов допрашивать могут и должны. Однако у сотрудников СМИ, которые нередко свидетельствуют по делам, возбужденным на основе их же расследований, есть законное право не разглашать свои источники и обстоятельства, при которых источник дал информацию журналисту. Также редакция "Схем" сочла пример Луценко об убийстве некорретным, ведь в таком случае ни о какой защите собственных источников со стороны журналиста, естественно, и речи быть не может.

С полным материалом и комментариями сотрудников “Радио Свобода” на заявления генпрокурора можно ознакомиться на сайте издания.

Заглавное фото: radiosvoboda.org