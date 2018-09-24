Сестра Сенцова призналась, что «жить жизнью» брата становится все сложнее

По состоянию на 24 сентября украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже 134-й день. Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан в интервью «Медузе» на вопрос о том, как заключение Олега под стражу отразилось на ее жизни, ответила, что ей морально очень тяжело поддерживать близких Олега, общаться с прессой, искать деньги и поддержку брата в лице международного сообщества.

«Когда Олег сидел в Лефортово, каждые две недели я возила передачи, а это процесс очень непредсказуемый, и насколько ты там можешь зависнуть, предугадать практически невозможно. Плюс вечные разговоры, подготовка к судам, с адвокатами, поиск документов, заказ экспертиз, поиск денег − моя заначка очень быстро ушла», − призналась Каплан.

Когда дело Сенцова получило широкую огласку в СМИ, Наталья стала главным источником информации для прессы, что также далось ей нелегко.

«Мой рекорд − 17 интервью за один день. Ты просто живешь в режиме "попка-дурак" и говоришь одно и то же, потому что больше сказать уже нечего», − рассказала Каплан.

Сейчас же, по словам журналистки, у нее появились помощники, которые отвечают на звонки и сообщения (не всегда адекватные), касающиеся Олега.

Наталья призналась, что она хотела бы перестать быть «сестрой Олега Сенцова» в глазах общественности и вернуться к нормальной жизни.

«Конечно, это очень тяжело. Очень не хватает своей личной жизни. Потому что жить жизнью Олега Сенцова, честно говоря, сильно поднадоело. Ничего хорошего в этом нет. Хочется, чтобы это побыстрее закончилось − не только для Олега, не только для детей и мамы, которым я это обещала, но и для меня. Чтобы можно было вернуть свою жизнь в нормальное русло и перестать быть "сестрой Олега Сенцова"», − поделилась Каплан.