Сергей Лозница заступился за российского актера, которому запретили въезд в Украину

«Я считаю, это абсурд! – заявил Сергей Лозница в интервью газете «Вести». – Актеры, которые живут в России, соглашаются играть в украинском кино не всегда. Я получил несколько отказов, потому что актеры боялись, что это как-то скажется на их карьере. А сниматься в фильме с названием «Донбасс» – это поступок, и поэтому к Каморзину нужно относится взвешенно. Вполне возможно, что произошла глупость, и мне очень бы хотелось, чтобы эту историю можно было бы как-то отмотать назад. Во всяком случае, убрать этот запрет».

Кинорежиссер пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы запрет был снят.

Напомним, российский актер театра и кино Борис Каморзин, который помимо всех четырех художественных фильмов Лозницы снимался в таких заметных лентах производства РФ, как «Облако-рай», «Монах и бес» и «Ледокол» (а также появился в одном из эпизодов отечественного сериала «Нюхач»), месяц назад был задержан в аэропорту им. Сикорского («Жуляны»). В Украину актера не пустили из-за незаконного посещения аннексированного Крыма – в 2015 году Каморзин приехал на полуостров на съемки фильма. Актеру запретили въезд в страну сроком на три года.