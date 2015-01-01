ТЕЛЕКРИТИКА

Сергей Лозница заступился за российского актера, которому запретили въезд в Украину

Общество

Прославленный кинорежиссер Сергей Лозница, чей новый фильм «Донбасс» стал одним из самых громких событий 9-го Одесского международного кинофестиваля, заступился за одного из актеров фильма – Бориса Каморзина, которому СБУ запретила въезд в Украину на три года.


«Я считаю, это абсурд! – заявил Сергей Лозница в интервью газете «Вести». – Актеры, которые живут в России, соглашаются играть в украинском кино не всегда. Я получил несколько отказов, потому что актеры боялись, что это как-то скажется на их карьере. А сниматься в фильме с названием «Донбасс» – это поступок, и поэтому к Каморзину нужно относится взвешенно. Вполне возможно, что произошла глупость, и мне очень бы хотелось, чтобы эту историю можно было бы как-то отмотать назад. Во всяком случае, убрать этот запрет».

Кинорежиссер пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы запрет был снят.

Напомним, российский актер театра и кино Борис Каморзин, который помимо всех четырех художественных фильмов Лозницы снимался в таких заметных лентах производства РФ, как «Облако-рай», «Монах и бес» и «Ледокол» (а также появился в одном из эпизодов отечественного сериала «Нюхач»), месяц назад был задержан в аэропорту им. Сикорского («Жуляны»). В Украину актера не пустили из-за незаконного посещения аннексированного Крыма – в 2015 году Каморзин приехал на полуостров на съемки фильма. Актеру запретили въезд в страну сроком на три года.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»

Общество

«Мир в огне, а у него – сортирный юмор»: что пишут о новом шоу Саши Барона Коэна

Популярное на Телекритике



Культура

Как избавиться от актера без лишнего шума

Культура

Одесская киностудия объявила о начале новой эпохи

Дуся

MELOVIN заставил своих поклонников напрячься

Общество

Голосование: выбираем лучший ролик о переходе на «цифру»