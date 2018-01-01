Сергей Лойко выпустил фильм о помилованном львовском риелторе

Вчера на своей странице в Facebook журналист Сергей Лойко сообщил о выходе документальной ленты «Кровавая квартира». Фильм, рассказывающий о взгляде Лойко на историю Любови Кушинской, помилованной президентом в марте 2018 года, вышел на канале «Прямой». Полная версия фильма также доступна к просмотру на YouTube.
В «Кровавой квартире» Лойко показал свое видение громкого дела львовянки Любови Кушинской, которую осудили на пожизненное заключение, однако через 20 лет, по указу Петра Порошенко, выпустили на волю.
«То, что я увидел в своей истории, о чем бы я не писал, о чем бы я не снимал, меня интересует человек. Как сказал Шекспир: весь мир - театр. И мы тоже находимся на сцене жизни и должны действовать в предлагаемых обстоятельствах, – рассказал Сергей Лойко каналу «Прямой». – И эта история, к сожалению, о любви, о предательстве, о злодействе, об обмане, о верности, о лояльности, об искренности, она о многом. Если здесь нет любовного треугольника, на чем настаивает сама Любовь Кушинская, то явно присутствует история этой любви, которая закончилась преступлением и наказанием. Преступление, которое, на мой взгляд, не раскрыто и наказание, которое оказалось абсолютно несправедливым».
Напомним, Кушинская провела в тюрьме 20 лет, не признавая свою вину и не прося о помиловании. По словам адвоката женщины, у следствия не было никаких доказательств против Любови, к тому же она прошла тест на детекторе лжи, который подтвердил ее невиновность.
В 1997 году во Львове нашли тела врача Ореста Циневского и его зятя Ярослава Дрожджаля. Мужчины обратились к Кушинской за помощью в продаже квартиры и, по версии следствия, женщина решила присвоить имущество себе, а от клиентов избавиться. Якобы Любовь стреляла в Ярослава, а Оресту перерезал горло ее подельник, который позднее признался в совершенном убийстве и показал места, где были спрятаны трупы.
Тем не менее Любовь Кушинская заявляла, что обвинение в убийстве – это месть экс-судьи Сюзанны Станик, муж которой Роман Станик был любовником Кушинской и задолжал ей крупную сумму денег.
Адвокат Кушинской после помилования своей подзащитной, заявил, что будет добиваться пересмотра дела и эксгумации тел убитых.
Фото: кадр из YouTube