Сергей Лойко выпустил фильм о помилованном львовском риелторе

В «Кровавой квартире» Лойко показал свое видение громкого дела львовянки Любови Кушинской, которую осудили на пожизненное заключение, однако через 20 лет, по указу Петра Порошенко, выпустили на волю.

«То, что я увидел в своей истории, о чем бы я не писал, о чем бы я не снимал, меня интересует человек. Как сказал Шекспир: весь мир - театр. И мы тоже находимся на сцене жизни и должны действовать в предлагаемых обстоятельствах, – рассказал Сергей Лойко каналу «Прямой». – И эта история, к сожалению, о любви, о предательстве, о злодействе, об обмане, о верности, о лояльности, об искренности, она о многом. Если здесь нет любовного треугольника, на чем настаивает сама Любовь Кушинская, то явно присутствует история этой любви, которая закончилась преступлением и наказанием. Преступление, которое, на мой взгляд, не раскрыто и наказание, которое оказалось абсолютно несправедливым».