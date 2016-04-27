Сергей Лойко получил повестку от российских следователей

Следственный отдел Таганского района Москвы вызывает фотографа и журналиста Сергея Лойко. Фотокопию документа он опубликовал в своем Facebook.

Согласно этому документу, следователи рассматривают обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Москвы Дмитрия Захарова относительно демонстрации на выставке «Прямой взгляд» работ Сергея Лойко и Александра Васюковича, в которых якобы присутствует "пропаганда запрещенной в России организации «Правый сектор»". Явиться в следственный отдел фотограф должен до 16 февраля для получения письменных объяснений.

"Теперь понятно, почему «журналист» Антон Красовский на днях «искренне» и публично удивлялся, что я еще на свободе. Сегодня же по телефону на эфир «России 1» пригласили (первый раз в жизни). Наверное, там и арестуют, чтобы не сбежал", - написал Лойко.