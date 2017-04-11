Сергацкова и Киселев вошли в общественный совет «Дома свободной России»

В Киеве вчера, 13 апреля, был презентован проект «Дом свободной России», который станет альтернативным посольством российского гражданского общества в Украине .

"«Дом свободной России» – это открытая платформа для диалога и исследований о современной России и ее влиянии на международное сообщество, о российско-украинских отношениях, о конфликте на Донбассе и аннексии Крыма. Дом – это безопасное пространство для эмигрантов и беженцев из России в Украине, точка сборки российской диаспоры в Украине и Восточной Европе, ретранслятор ценностей свободного мира в Россию", - говорится на сайте проекта.

В общественный совет «Дома» вошли представители ряда украинских общественных организаций и российской диаспоры, а также журналисты. Речь, в частности, идет о тележурналисте Евгение Киселеве, журналисте «Громадського» Екатерине Сергацковой, главном редакторе The Odessa Review Владиславе Давидзоне и др.

«Дом свободной России» в Киеве работает при содействии European Endowment for Democracy и «Фонда Бориса Немцова за свободу». Внего переедут гуманитарный инфопроект EmigRussia.org и проект «Слова Свободы», помогающий отправлять письма политзаключенным в России.

Как известно, в США российские эмигранты создали Free Russia Foundation – негосударственная некоммерческая организация для объединения российского сообщества за рубежом, поддержки продемократических сил внутри РФ и работы с западными экспертными сообществами.

Фото: Facebook Екатерины Сергацковой