Сепаратисты угрожают украинским военным корреспондентам

Ольга Калениченко, журналистка EuropeFree/Voice of America «Current time TV», также не удивилась произошедшему.

«Все это случалось и раньше, более того, в сеть попадали не только номера мобильных, как сейчас, но и домашние адреса, – рассказала Калениченко в комментарии НСЖУ. – Поступали угрозы – чаще всего по телефону, в соцсетях, но случалось, что агрессивно настроенные люди приходили домой. Как это происходит, почему личная информация, которую мы передаем для аккредитации военным, становится общедоступной – не знаю».

Когда утечка данных произошла впервые, Ольга Калениченко вместе с коллегами обращались в правоохранительные органы, чтобы их личную информацию удалили из сети. Однако удалить ее полностью на всех ресурсах, естественно, не удалось, поэтому данные о журналистах продолжали распространяться и дальше.

Тем не менее Калениченко признается, что угрозы ей не страшны – журналистка на передовой с первых дней военного конфликта.

В командном центре ВСУ и в штабе Объединенных сил на Донбассе (ОСД) обещают найти виновных в «сливе» данных и обеспечить безопасность сотрудникам СМИ. Тем временем в НСЖУ от военных требуют более ответственно относиться к работе журналистов на передовой.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко обеспокоен ситуацией с утечкой персональных данных украинских журналистов и требует решительных действий со стороны властей.

«Почему так происходит, никто не может ответить. Также никто не пытается улучшить систему передачи личной информации: сейчас журналисты просто отсылают все данные на электронную почту, а такие каналы нельзя назвать безопасными и защищенными, – говорит Томиленко. – Государство должно заботиться о безопасности журналистов, освещающих военные действия на Донбассе, и привлечь лучших специалистов для усиления кибербезопасности».

Фото: канал «24»