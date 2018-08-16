ТЕЛЕКРИТИКА

Сепаратисты угрожают украинским военным корреспондентам

Общество

Персональные данные украинских журналистов, работающих в зоне боевых действий на востоке страны, попали в открытый доступ благодаря ЛНРовским группировкам. Теперь, когда номера мобильных телефонов, адреса и марки автомобилей съемочных групп ведущих национальных каналов стали достоянием общественности, военкоры постоянно получают звонки и сообщения с угрозами.


Военные корреспонденты уже несколько дней получают сообщения с угрозами. Журналистам, чьи данные опубликовали, также звонят некие «местные жители» и задают вопросы о диверсиях, якобы готовящихся со стороны украинской власти.

В списке, который каким-то образом смог попасть в руки сепаратистов, содержится информация о корреспондентах «Радіо Свобода» (проекты «Донбас. Реалії» и «Настоящее время»), информагентства Tabor Production, EuropeFree, Voice of America, а также телеканалов «Украина», «1+1» (проекты «ТСН» и «ТСН-тиждень»), «5 канал», «Интер», ICTV и «24».

Военкор канала «1+1»  Алла Хоцяновская, которая готовит сюжеты для ТСН, сообщила НСЖУ, что за последние дни получила немало звонков от людей из так называемой ЛНР.

«Спрашивали, правда ли мост в Станице Луганской подорван и как теперь переходить на другую, мирную территорию, – рассказала Алла. – Кто эти люди и на самом ли деле они местные либо сепаратисты – сказать сложно».

Утечке данных Хоцяновская не удивляется и говорит, что ее номер мобильного узнать просто.

«Другое дело, что для аккредитации мы сообщаем домашний адрес, номер паспорта. А это уже серьезно и неприятно, если и такое попадет в открытый доступ. Два года назад с коллегами случилась подобная ситуация: тогда такая же личная информация попала к вражеской стороне, однако, что к этому привело, так и не выяснили», – прокомментировала Алла.

Общество

«Запугивание журналистов – это терроризм»: интервью с Сергеем Томиленко

Ольга Калениченко, журналистка EuropeFree/Voice of America «Current time TV», также не удивилась произошедшему.

«Все это случалось и раньше, более того, в сеть попадали не только номера мобильных, как сейчас, но и домашние адреса, – рассказала Калениченко в комментарии НСЖУ. – Поступали угрозы – чаще всего по телефону, в соцсетях, но случалось, что агрессивно настроенные люди приходили домой. Как это происходит, почему личная информация, которую мы передаем для аккредитации военным, становится общедоступной – не знаю».

Когда утечка данных произошла впервые, Ольга Калениченко вместе с коллегами обращались в правоохранительные органы, чтобы их личную информацию удалили из сети. Однако удалить ее полностью на всех ресурсах, естественно, не удалось, поэтому данные о журналистах продолжали распространяться и дальше.

Тем не менее Калениченко признается, что угрозы ей не страшны – журналистка на передовой с первых дней военного конфликта.

В командном центре ВСУ и в штабе Объединенных сил на Донбассе (ОСД) обещают найти виновных в «сливе» данных и обеспечить безопасность сотрудникам СМИ. Тем временем в НСЖУ от военных требуют более ответственно относиться к работе журналистов на передовой.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко обеспокоен ситуацией с утечкой персональных данных украинских журналистов и требует решительных действий со стороны властей.

«Почему так происходит, никто не может ответить. Также никто не пытается улучшить систему передачи личной информации: сейчас журналисты просто отсылают все данные на электронную почту, а такие каналы нельзя назвать безопасными и защищенными, – говорит Томиленко. – Государство должно заботиться о безопасности журналистов, освещающих военные действия на Донбассе, и привлечь лучших специалистов для усиления кибербезопасности».

Фото: канал «24»

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