Сенцов ждет информацию о событиях в мире

Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что письмо Олега состоит из двух частей – первая содержит указания о постановке фильма по его пьесе «Номера».

«О здоровье не пишет вообще. А о чем пишет? В основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не «ахов и охов, слез и соплей», которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор, и тот сломался. Так что он не может даже наблюдать "как Россия мирит Сирию". Закончилась подписка на "Новую газету"», – пишет Татьяна Щур.

По словам Сенцова, он получает 10–15 писем в неделю.

«Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного, – написал украинец. – С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем».