Сенцов ждет информацию о событиях в мире

Политзаключенный Олег Сенцов, отбывающий наказание в РФ, отправил письмо российским правозащитникам Татьяне и Николаю Щурам. Украинский режиссер просит, чтобы ему сообщали конкретную информацию о важных событиях в мире, а не передавали письма с выражением сочувствия.
Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что письмо Олега состоит из двух частей – первая содержит указания о постановке фильма по его пьесе «Номера».
«О здоровье не пишет вообще. А о чем пишет? В основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не «ахов и охов, слез и соплей», которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки. Он находится в информационном вакууме. Телевизор, и тот сломался. Так что он не может даже наблюдать "как Россия мирит Сирию". Закончилась подписка на "Новую газету"», – пишет Татьяна Щур.
По словам Сенцова, он получает 10–15 писем в неделю.
«Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного, – написал украинец. – С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем».
«Не серчайте на меня, если я бываю придирчив... С собою я ещё более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!» – заключил он.
Напомним, по состоянию на 21 сентября Олег Сенцов голодает в российской тюрьме уже 131 день.
Ранее Вера Йоурова, член Европейской комиссии по вопросам юстиции, отправила письмо в российский Минюст с призывом освободить политзаключенного Олега Сенцова. Письмо было направлено непосредственно главе Министерства юстиции Российской Федерации Александру Коновалову. В нем чешский политик просит пересмотреть дело украинского режиссера и отпустить его на свободу.
Фото: TSN.ua