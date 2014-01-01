Семья убитого на Донбассе итальянского журналиста судится с Украиной

Родственники погибшего в 2014 году во время визита в Донецкую область Андреа Роккелли еще 31 июля подали иск в суд города Павия (Италия) против украинского государства. Однако лишь 24 октября украинское правительство выдало распоряжение, разрешив Министерству юстиции осуществить в текущем году закупку юридических услуг для участия в деле по иску родственников Роккелли. Об этом сообщают «Українські новини».

Суд мотивировал свое решение тем, что государство обязано в рамках Женевской конвенции о защите жертв войны защищать гражданское население в зоне конфликта. Основанием иска является возмещение убытков семье погибшего, а также Национальной федерации СМИ Италии, ассоциации журналистов Ломбардии и ассоциации журналистов-фрилансеров Cesure Lab, присоединившихся к судебному процессу. Иск рассмотрят параллельно с уголовным делом против военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству фотокорреспондента.

Тем не менее расследовать гибель Андреа Роккелли будет непросто – осмотр места происшествия был проведен только через 6 месяцев после убийства журналиста.

Напомним, Андреа Рокелли является одним из основателей итальянского независимого проекта Cesura. Фотокорреспондент специализировался на съемках в горячих точках. 24 мая 2014 года Роккелли и российский журналист Андрей Миронов, который помогал итальянцу в качестве переводчика, во время самовольного, без согласования с властями Украины, визита в «серую зону» погибли в результате минометного обстрела возле Славянска.

Фото: La Provincia Pavese