Съемочная группа СТБ попала под обстрел под Красногоровкой

Съемочная группа информационной программы «Вікна-новини», которая выходит на телеканале СТБ, вчера, 5 октября, попала под обстрел боевиков в зоне АТО.
В тот момент журналист Андрей Почтев и оператор Артем Деженков снимали сюжет, находясь на позициях украинских военных в Красногоровке (Донецкая область).
"Сегодня днем (5 октября. – ТК) с Артемом Деженковым попали под жесткий обстрел на позициях под Красногоровкой, и только каким-то чудом не оказались в зоне поражения внезапно прилетевшей гранаты из ВОГа. Спасибо нашим суровым и крепким парням, за то, что укрыли, а после боя прикрывали наше тактическое отступление", – написал в своем Facebook Почтев.
Фото: Facebook Андрея Почтева