Съемочная группа СТБ попала под обстрел под Красногоровкой

"Сегодня днем (5 октября. – ТК) с Артемом Деженковым попали под жесткий обстрел на позициях под Красногоровкой, и только каким-то чудом не оказались в зоне поражения внезапно прилетевшей гранаты из ВОГа. Спасибо нашим суровым и крепким парням, за то, что укрыли, а после боя прикрывали наше тактическое отступление", – написал в своем Facebook Почтев.

Фото: Facebook Андрея Почтева