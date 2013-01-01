Семь спецпроектов украинских СМИ, посвященных революции

Как проходил Евромайдан, главные действующие лица массовых протестов, а также истории о погибших участниках революции 2013-2014 годов.
Цикл документальных фильмов о событиях, которые происходили на Майдане во время Революции достоинства. Совместный проект канала «1+1» и творческого объединения «Вавилон'13».
Премьера состоялась 3 апреля 2014, когда исполнилось 40 дней по убитым в противостоянии на улице Институтской. В цикл входит семь фильмов, в которых рассказывают о первой смерти на Майдане, о Небесной сотне, Межигорье, Автомайдане, коктейлях Молотова на Грушевского, Самообороне и пожаре в Доме профсоюзов. Первый фильм из цикла «Небесна сотня» был показан на Каннском кинофестивале.
«Справа Майдану» насчитывает 89 уголовных производств. Журналисты «Громадського» провели полную ревизию информации о расследовании убийств на Евромайдане.
В спецпроекте журналисты выделили 12 самых резонансных дел и рассказали пять историй Майдана. В частности, речь идет о разгоне студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, расстреле митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014-го, убийствах Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, похищении Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого 22 января 2014 года.
На протяжении нескольких месяцев канал собирал рассказы и свидетельства очевидцев тех событий, которые знали героев «Небесной сотни» лично или никогда не были с ними знакомы, но у них было что сказать этим людям. В итоге получился проект, в котором сто человек вспомнили каждого убитого во время революции и поблагодарили их.
Сайт-реквием, посвященный погибшим участникам протестов в ходе революции. Здесь истории каждого из них, записанные украинскими журналистами.
Фото: dnepr.com