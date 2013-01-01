Семь спецпроектов украинских СМИ, посвященных революции

Цикл документальных фильмов о событиях, которые происходили на Майдане во время Революции достоинства. Совместный проект канала «1+1» и творческого объединения «Вавилон'13».

Премьера состоялась 3 апреля 2014, когда исполнилось 40 дней по убитым в противостоянии на улице Институтской. В цикл входит семь фильмов, в которых рассказывают о первой смерти на Майдане, о Небесной сотне, Межигорье, Автомайдане, коктейлях Молотова на Грушевского, Самообороне и пожаре в Доме профсоюзов. Первый фильм из цикла «Небесна сотня» был показан на Каннском кинофестивале.