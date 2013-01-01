ТЕЛЕКРИТИКА

Семь спецпроектов украинских СМИ, посвященных революции

Хронология революции, сайт-реквием и главные события Евромайдана

Общество

Как проходил Евромайдан, главные действующие лица массовых протестов, а также истории о погибших участниках революции 2013-2014 годов.


Три года назад, 18-20 февраля, произошли самые трагичные события Революции достоинства. «Телекритика» уже публиковала подборку книг журналистов о Майдане. Сегодня представляем семь специальных проектов украинских СМИ, посвященных этим событиям.
1

«Зима, що нас змінила», «1+1» и «Вавилон'13»

Цикл документальных фильмов о событиях, которые происходили на Майдане во время Революции достоинства. Совместный проект канала «1+1» и творческого объединения «Вавилон'13».

Премьера состоялась 3 апреля 2014, когда исполнилось 40 дней по убитым в противостоянии на улице Институтской. В цикл входит семь фильмов, в которых рассказывают о первой смерти на Майдане, о Небесной сотне, Межигорье, Автомайдане, коктейлях Молотова на Грушевского, Самообороне и пожаре в Доме профсоюзов. Первый фильм из цикла «Небесна сотня» был показан на Каннском кинофестивале.

2

«Справа Майдану», Hromadske

«Справа Майдану» насчитывает 89 уголовных производств. Журналисты «Громадського» провели полную ревизию информации о расследовании убийств на Евромайдане.

В спецпроекте журналисты выделили 12 самых резонансных дел и рассказали пять историй Майдана. В частности, речь идет о разгоне студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, расстреле митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014-го, убийствах Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, похищении Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого 22 января 2014 года.

3

«100 хвилин пам’яті», «24 канал»

На протяжении нескольких месяцев канал собирал рассказы и свидетельства очевидцев тех событий, которые знали героев «Небесной сотни» лично или никогда не были с ними знакомы, но у них было что сказать этим людям. В итоге получился проект, в котором сто человек вспомнили каждого убитого во время революции и поблагодарили их.

4

«Революция достоинства», ICTV

В документальном проекте воссоздается хронология Евромайдана. Авторы пытаются объяснить, как мирный митинг перерос в вооруженное противостояние и какие жертвы пришлось принести на алтарь революции. «Мотив», «Цель», «Противостояние», «Самопожертвование» – отдельные эпизоды фильма воссоздают общую картину событий с 29 ноября по 22 февраля. Заключительный блок заглядывает в «Будущее» в попытке понять, что ждет Украину.
5

«Майдан. Це було тут», «Радио Свобода»

Специальный проект с хроникой Революции достоинства сквозь объективы камер журналистов издания. Он состоит из шести эпизодов, которые воссоздают главные дни революции – начиная от 30 ноября и 1 декабря и заканчивая 20 февраля 2014 года.
6

«Майдан. Революция достоинства. Хроника свержения диктатуры», «ЛІГА.нет»

Спецпроект, который детально описывает хронологию революции: как начинались протесты, первые схватки и падение режима Януковича. Авторы проекта также акцентируют внимание на главных лозунгах Майдана и основных действующих лицах протеста.
7

«Небесна сотня», «Украинская правда»

Сайт-реквием, посвященный погибшим участникам протестов в ходе революции. Здесь истории каждого из них, записанные украинскими журналистами.

Фото: dnepr.com



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