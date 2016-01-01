Сексизм в эфире украинского ТВ

На прошлой неделе телеканал «Футбол» транслировал анонс матча между женскими сборными Украины и Хорватии. Ролик назывался «Футбол без симуляций». Он был пропитан сексуальными намеками и объективизацией женского тела как сексуального объекта. В конце видео футболистки сборной Украины вместе сказали «Мы не симулируем», намекая на общественный стереотип, что женщины часто симулируют оргазм во время секса.
«Телекритика» собрала несколько примеров программ на украинском ТВ, где, по нашему мнению, есть явные признаки сексизма и гендерных стереотипов.
Что такое сексизм
Сексизм – это предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола либо гендера. Он показывает «превосходство» мужчин над женщинами или дает полам конкретные гендерные роли, которых они должны придерживаться. Например, мужчины – это всегда защитники, мастера на все руки, кормильцы в семье, а женщины – хранительницы домашнего очага, нежные и ранимые создания, которым нужна защита мужчины. Обычно мужчинам приписывают гендерные качества, связанные с силой, умом и властью, а женщинам – с подчинением и слабостью.
Как сексизм проявляется в Украине
«Девушкам всегда говорят, что они должны быть женственными, следить за модой и уметь готовить, а все люди вокруг в первую очередь оценивают их внешность»
Также в Украине на довольно высоком уровне развит бытовой сексизм, когда еще в детстве мальчикам и девочкам приписывают гендерные роли, которые они должны соблюдать на протяжении всей жизни. Девушкам всегда говорят, что они должны быть женственными, следить за модой и уметь готовить, а все люди вокруг в первую очередь оценивают их внешность.
Сексизм на телевидении
«Главной задачей Полины Логуновой было удерживать внимание мужской аудитории своим внешним видом»
Во время Евро-2016 в эфире программы «Великий футбол» на телеканале «Футбол» одной из ведущих шоу была Полина Логунова. Многие зрители тогда отмечали: чем скучнее были матчи на чемпионате, тем меньше одежды было на ведущей. Вообще главной задачей Логуновой было удерживать внимание мужской аудитории своим внешним видом, а шутки о женщинах и футболе, глупых девушках и красивых, богатых мужчинах-футболистах присутствовали там постоянно.
Одним из флагманов сексизма на ТВ является шоу «Холостяк», где «одинокий, красивый и успешный» мужчина ищет себе спутницу. Ведущий программы Григорий Решетник прямо говорит холостяку: «Ты познакомишься с самыми лучшими девушками Украины». То есть лучшие девушки – те, кто хочет выйти замуж за богатого холостяка? А те, кто решили сосредоточиться на карьере, уже нашли себе вторую половину или вообще не хотят участвовать в подобных передачах, априори хуже? Шоу так и кричит, что для женщины главная задача в жизни – выйти замуж за богатого и успешного мужчину.
«Если он становится молодым и перспективным в 30-35 лет, то когда пожинать плоды, в 50? – говорит одна из участниц шоу. – Сразу полюбить бедного человека я не готова, мы с ним из очень разных миров и не сможем найти общий язык». И многие ее поддерживают. Вообще разговоры о том, что мужчина должен зарабатывать больше женщины – одна из важнейших тем для девушек, желающих завоевать сердце холостяка.
«В шоу «Холостяк» всерьез рассуждают о том, может ли интеллект быть губительным для женского счастья»
Более того, в этом шоу даже всерьез рассуждают о том, может ли быть интеллект губительным для женского счастья. Многие девушки смеются над тем, что для кого-то важен интеллект, а не сексуальность, и шутят над этим: «Андрей, перед тем как я тебя поцелую, скажи мне теорему Пифагора». И при этом утверждают, что в женщине в первую очередь должен чувствоваться секс.
Передача «Хто зверху» просто переполнена гендерными стереотипами. Здесь полно баянистых шуток о том, что женщины разбивают машины, а мужчины не могут запомнить имя девушки, с которой занимаются сексом. Мужчины думают только о сексе и еде, а женщины – лишь о том, как побыстрее пойти в салон красоты. Смысл программы в том, что две команды (мужская и женская) соревнуются в различных конкурсах. При этом мужчин чаще всего представляют по их карьерным заслугам, а женщин – как обаятельных красавиц.
В программе часто говорят о том, что мужчины лучше разбираются в автомобилях и не понимают, подстриглась их жена или нет. Женщинам задают «мужские» вопросы (о политике, спорте и физике), а мужчинам – «женские» (о неделях моды, сериалах Натальи Орейро и чем же хозяйки чистят серебро).
«Мы приходим к мастеру, платим ему ваши (!) деньги, и он рассказывает, как называется эта стрижка», – говорит во время эфира бывшая ведущая шоу Екатерина Варнава. И подобных заявлений о том, что женщины тратят деньги мужчин, там масса.
В программе «Богиня шопинга» участницы соревнуются в том, кто лучше подберет себе одежду за определенную сумму. Пока девушки рассказывают о себе и подбирают наряды, их оценивают холостые мужчины, а также их соперницы. Женщин, которые выбирают «мужской» стиль одежды, там зачастую жестко критикуют и говорят, что они лишены женственности.
«Платья, каблуки, разговоры о мужчинах, приготовление кулинарных шедевров, грациозность — это все то, что должна знать современная леди»
«Я даже не могу представить, чем должен заниматься мужчина, чтобы Маша ему нравилась, – говорит одна из участниц программы в адрес своей соперницы. – Как минимум он должен быть импотентом. Может быть, таким мужчинам она и нравится. В ней нет ни капли женственности, ни капли сексуальности». Слова «антиксекс» и «антистиль» постоянно звучат в эфире шоу.
Холостые мужчины также не стесняются использовать стереотипные выражения. Например, певец Владимир Дантес считает: «Пьяная женщина – это ужасно». А мужчина? Прекрасно, небось? В чем же разница? «Я уверен, что она – душа компании, но со стилем нужно что-то сделать, если ты хочешь быть похожа на девочку», – говорит ведущий Андрей Джеджула об одной из участниц шоу.
Передача «Від пацанки до панянки» насквозь пронизана стереотипами, какой должна быть «настоящая женщина». Для этого берут девушек, которые ведут себя «как мальчики» – дерутся, ругаются, пьют, курят и очень много бунтуют, – и отправляют их в Школу леди, где их учат вести себя «по-женски». Платья, каблуки, разговоры о мужчинах, приготовление кулинарных шедевров, грациозность – это все то, что «должна знать современная леди», уверены создатели шоу.
Шоу «Супермодель по-украински» изначально похоже на выбор товара в супермаркете. «Идеальные параметры, красивые личики, горячие девочки» – то, что нужно иметь девушкам для участия в программе. Таким образом, создается образ «идеальной девушки», у которой обязательно должна быть фигура 90-60-90, красивое лицо и много сексуальности.
«Мне очень-очень понравилась ваша попа, – говорит один из судей шоу участнице. – У вас шикарные ягодицы, и я хочу видеть вас в тридцатке». «Меня интересуют молодые, худые, высокие – минимум 175 сантиметров», – заявляет другой. Девушкам, которые прошли жесткий кастинг, меняют внешний вид, хотя те часто выступают против этого и постоянно плачут.
«Цель этой программы – доказать всем сомневающимся, что настоящие мужчины «не перевелись», – говорится в описании программы. – Доказывать это герои будут, проходя три испытания: на откровенность (интервью), физическую силу, смелость и решительность (экстремальное испытание), интеллект и чувство юмора (тест на знание собственной биографии)».
Давно не смешные шутки о гендерных ролях, умных мужчинах и слабых женщинах, а также образы «идеальных» леди и джентльменов не вылезают из эфиров украинского ТВ. А шансов того, что в ближайшем будущем ситуация изменится, крайне мало, поэтому закончить текст хочется двумя классическими украинскими цитатами: «Маємо те, що маємо», но не отчаиваемся и «Лупаймо сю скалу».
Коллаж: Назар Шешуряк