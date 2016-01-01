Сексизм в эфире украинского ТВ

Одним из флагманов сексизма на ТВ является шоу «Холостяк», где «одинокий, красивый и успешный» мужчина ищет себе спутницу. Ведущий программы Григорий Решетник прямо говорит холостяку: «Ты познакомишься с самыми лучшими девушками Украины». То есть лучшие девушки – те, кто хочет выйти замуж за богатого холостяка? А те, кто решили сосредоточиться на карьере, уже нашли себе вторую половину или вообще не хотят участвовать в подобных передачах, априори хуже? Шоу так и кричит, что для женщины главная задача в жизни – выйти замуж за богатого и успешного мужчину.

«Если он становится молодым и перспективным в 30-35 лет, то когда пожинать плоды, в 50? – говорит одна из участниц шоу. – Сразу полюбить бедного человека я не готова, мы с ним из очень разных миров и не сможем найти общий язык». И многие ее поддерживают. Вообще разговоры о том, что мужчина должен зарабатывать больше женщины – одна из важнейших тем для девушек, желающих завоевать сердце холостяка.