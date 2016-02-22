Сейм Польши отменил запрет на присутствие журналистов в здании парламента

Сейм, нижняя палата польского парламента, отменил временный запрет на присутствие журналистов в здании законодательного органа, сообщает «Тиждень.ua».

"Недавно введены изменения, связанные с доступом журналистов к зданию Сейма, пока являются не обязательными", - говорится в заявлении пресс-служба Сейма.

Кроме того, согласно этому заявлению, любые дальнейшие изменения в правилах, регулирующих доступ журналистов, будут осуществляться только после предварительных консультаций со СМИ.

Напомним, ограничения для журналистов должны были начать действовать с 1 января. Они предусматривали практически полный запрет на аудио- и видеосъемку в Сейме.

С связи с этим в Польше начались акции протеста. Подробнее в сюжете ТСН: