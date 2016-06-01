Сегодня в украинский прокат выходит фильм об Олеге Сенцове

Документальный фильм Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове, находящемся в заключении в России, выходит в украинский прокат сегодня, 6 апреля.

Ленту покажут кинотеатры Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова. Как сообщает компания «Артхаус Трафик», часть сборов от продажи билетов будет перечислена семье режиссера.

Международная премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе на 67-м Берлинском кинофестивале. Перед началом показа ленты прошел флэшмоб – гости премьеры подняли таблички с хэштегом #FreeSentsov. А украинская премьера «Процесса» состоялась в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Сенцова и активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны участниками террористической группировки, готовившей теракты в Крыму.

В октябре 2016-го Россия официально отказала Украине в передаче Сенцова.