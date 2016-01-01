СБУ завела дело на Виктора Пинчука за статью в The Wall Street Journal

Главное следственное управление СБУ начало расследование в отношении владельца медиахолдинга StarLightMedia (телеканалы СТБ, «Новый канал», М1 и М2, ICTV и QTV), бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом сообщила в своем Twitter глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Бизнесмен подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической организации (ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса) из-за колонки в американской газете The Wall Street Journal, в которой изложил свое видение решения конфликта на Донбассе.

Головне слідче управління СБУ @ServiceSsu розслідує кримінальне впровадження щодо посягання #Пінчук'ом на територіальну цілісність України pic.twitter.com/YcRG9Zagfw — Hanna Hopko (@HopkoHanna) 16 февраля 2017 г.

С соответствующим запросом к СБУ обратился народный депутат от «Народного фронта» Виктор Романюк. По его словам, в этой колонке Пинчук предлагает провести выборы на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей без возобновления на них контроля украинской власти, что может означать сохранение на этих территориях власти сепаратистов.

Напомним, статья Пинчука под названием «Украина должна сделать болезненные компромиссы ради мира с Россией» была опубликована в The Wall Street Journal в конце декабря 2016 года. Кроме проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, он также писал о том, что Украине не следует возвращать Крым, поскольку он сам это сделает через 15-20 лет, и др.