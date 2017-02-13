СБУ завела дело на одесского журналиста за прославление боевиков

Управление СБУ в Одесской области открыло уголовное производство в связи с выходом последнего выпуска программы одесского журналиста Григория Кваснюка «Правда с Григория Кваснюком», сообщается на Facebook-странице ведомства.

Журналист подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса).

По информации одесского информационного издания «МегаФон», часть одной из последних выпусков программы Кваснюка была посвящена ликвидации террориста Гиви. Его ликвидацию журналист назвал «террористическим актом», «страшным убийством», самого Гиви - «легендарным бессмертным комбатом», а Украину он называл «террористическим государством».

В СБУ также отметили, что содержание авторской программы Кваснюка в течение 2014-2016 годов неоднократно становился объектом экспертных исследований на предмет наличия публичных призывов к изменению границ территории Украины. Однако по результатам исследований признаки указанных уголовных правонарушений обнаружены не были.

Фото: dumskaya.net