ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ запретила журналисту «РИА Новости» въезд в Украину

Общество

Журналиста российского информагентства «РИА Новости» Захара Виноградова, ехавшего в Киев, сняли с поезда. Как оказалось, Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну на пять лет.

Как сообщается на сайте агентства, в шесть утра журналиставысадили из поезда «Москва-Одесса» в Конотопе при проверке документов. "Причина решения (СБУ. – Ред.) неизвестна. Обратный поезд будет в 18:00, до этого времени я буду находиться в Конотопе. Сейчас готовят документы", – сказал Виноградов.

Как известно, Захар Виноградов – уроженец Одессы. С 2006 по 2011 гг. руководил украинским представительством «РИА Новости» (Киев), затем перевелся в Москву, где работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru. Он также является координатором Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, а также Лиги экспертов постсоветского пространства.

Напомним, в октябре в Киеве был задержан и выдворен из страны корреспондент НТВ Вячеслав Немышев.

Фото: sputnik.md

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