СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

Служба безопасности Украины запретила одному из секретарей Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну в течение трех лет въезжать на территорию нашей страны. Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ).

Такое решение спецслужба приняла в связи с систематическими нарушениями журналистом украинского законодательства, а именно посещение аннексированного Россией Крыма.

"СБУ признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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