СБУ запретила въезд в Украину российскому блогеру Артемию Лебедеву

Блогер прокомментировал ситуацию с запретом так: "Моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти. Тем временем напомню, что 10% читателей моего блога - из Украины. Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям".

Напомним, ранее Лебедев посещал аннексированный Россией Крым и оккупированную территорию Донбасса.

Фото: Facebook Артемия Лебедева