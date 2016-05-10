СБУ запретила въезд в Украину российскому блогеру Артемию Лебедеву

Служба безопасности запретила въезд в нашу страну российскому блогеру, дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом говорится в ответе спецслужбы на информационный запрос интернет-издания «Апостроф».
Как пояснили в СБУ, такое решение принято в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности.
Блогер прокомментировал ситуацию с запретом так: "Моя любимая Украина когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти. Тем временем напомню, что 10% читателей моего блога - из Украины. Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям".
Напомним, ранее Лебедев посещал аннексированный Россией Крым и оккупированную территорию Донбасса.