СБУ запретила въезд в страну актеру из «Сватов» Федору Добронравову

Служба безопасности запретила въезд в Украину на три года еще одному российскому актеру. На этот раз речь идет о Федоре Добронравове.

Как рассказала спикер ведомства Елена Гитлянская, по данным СБУ, актер не раз публично поддерживал аннексию Россией Крыма и незаконно посещал полуостров.

Кроме того, она посоветовала срочно обратится в СБУ организаторам гастролей Басты, поскольку запрет на въезд в нашу страну артисту не отменялся.