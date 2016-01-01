ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ запретила въезд в страну актеру из «Сватов» Федору Добронравову

Общество

Служба безопасности запретила въезд в Украину на три года еще одному российскому актеру. На этот раз речь идет о Федоре Добронравове.

Как рассказала спикер ведомства Елена Гитлянская, по данным СБУ, актер не раз публично поддерживал аннексию Россией Крыма и незаконно посещал полуостров.

Кроме того, она посоветовала срочно обратится в СБУ организаторам гастролей Басты, поскольку запрет на въезд в нашу страну артисту не отменялся.

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Федор Добронравов известен своими ролями в сериале «Сваты» и «Папины дочки», в фильмах «All inclusive, или Всё включено!», «Мамы», «О чем говорят мужчины», «День радио» и др.

Напомним, в конце 2016 года СБУ запретила въезд в Украину в течение трех лет его коллегам по сериалу «Сваты» – Людмиле Артемьевой и Николаю Добрынину.

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