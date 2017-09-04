СБУ запретила режиссеру Владимиру Меньшову въезд в Украину

Российскому режиссеру Владимиру Меньшову запрещен въезд в Украину в течение пяти лет. Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на ответ СБУ на соответствующий запрос.

Согласно информации спецслужбы, такое решение было принято еще в марте.

Также СБУ в своем ответе сообщила, что следователи органов безопасности не открывали в отношении Меньшова уголовное производство по факту передачи им в апреле на Донбасс миллиона рублей.

Напомним, в начале апреля российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне боевиков «ДНР», сообщил, что Владимир Меньшов передал оккупированному Донбассу ноутбук и 1 млн руб.

Позже режиссер подтвердил факт передачи денег, отметив, что не хотел обнародовать данную информацию.

Фото: Ruskino.ru