СБУ запретила режиссеру Владимиру Меньшову въезд в Украину

Российскому режиссеру Владимиру Меньшову запрещен въезд в Украину в течение пяти лет. Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на ответ СБУ на соответствующий запрос.
Согласно информации спецслужбы, такое решение было принято еще в марте.
Также СБУ в своем ответе сообщила, что следователи органов безопасности не открывали в отношении Меньшова уголовное производство по факту передачи им в апреле на Донбасс миллиона рублей.
Напомним, в начале апреля российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне боевиков «ДНР», сообщил, что Владимир Меньшов передал оккупированному Донбассу ноутбук и 1 млн руб.
Позже режиссер подтвердил факт передачи денег, отметив, что не хотел обнародовать данную информацию.
Фото: Ruskino.ru
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