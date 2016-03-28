СБУ запретила актеру из новогоднего огонька «Интера» въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику в течение пяти лет. Соответствующий документ разместил в своем Facebook глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.

Кроме того, СБУ проинформировала об этом Министерство культуры для внесения имени актера в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

По словам Артеменко, он получил немало сообщений об участии Цапника в новогоднем «огоньке» на телеканале «Интер» и о его негативной деятельности в отношении нашей страны, в связи с чем он и обратился в СБУ."Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем «огоньке» на «Интере», то надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал глава регулятора.

Мы обратились в каналу «Интер» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, в 2014 году в России вышел фильм «Военный корреспондент» о событиях на Донбассе, в котором сыграл Ян Цапник.

Фото: jancapnik.ucoz.ru