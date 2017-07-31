СБУ заинтересовалась изданием Watcher

Управление Службы безопасности в Днепропетровской области запросило у одного из крупнейших украинских доменных и хостинг-провайдеров компании Nic.Ua информацию об издании Watcher, сообщается на сайте этого СМИ.

"Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться нашим ресурсом. Интересует их многое, в том числе даже способы оплаты за хостинг. Это, наверное, именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства", – говорится в сообщении.

Так, согласно запросу СБУ, силовики просят Nic.Ua предоставить им информацию об лице (юридическом или физическом), в интересах которого сайт Watcher находится на веб-узле с IP-адресом, принадлежащим провайдеру. Кроме того, ведомство интересует информация об IP-адресах, используемых при авторизованных входах в административную панель сайта, о способах оплаты за услуги хостинга, а также заверенные копии договорных документов.