СБУ задержала журналиста, писавшего антиукраинские статьи для российских информагентств

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность в ущерб информационной безопасности страны житомирского блогера-журналиста, который писал статьи с антиукраинским содержанием.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда ему разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации он получал через международные системы онлайн-расчетов.

"Подготовленные журналистом авторские статьи, с нужными кремлевским кураторам акцентами, публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины. В начале «карьеры» автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел исключительно на псевдонимы", – рассказывают в спецслужбе.

Во время досудебного расследования было проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста, которые показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и подстрекательство аудитории "на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости" Украины. Также, согласно заключению экспертов, его тексты содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.

Во время обысков по месту жительства блогера правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских статей и копии соглашений с российскими государственными информагентствами на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за обусловленный гонорар и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, местный суд разрешил задержать подозреваемого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в ареста.

Фото: Flickr.com / СБУ