СБУ задержала в Ровенской области журналистов канала ZIK, подозревая их в диверсии

В Ровенской области возле поселка Оржив вчера, 24 апреля, правоохранители задержали съемочную группу программы военных расследований «Тропами войны» телеканала ZIK.

Как сообщает пресс-служба канала, автор и ведущий программы Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием."Задержание произошло сотрудниками Службы безопасности Украины по надуманному предлогу - проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - рассказали на телеканале.

В Главном управления Нацполиции в Ровенской области сообщили, что в 16:30 поступило сообщение об угрозе физической расправой журналисту.На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции Ровенского райотделения, следственно-оперативная группа и представители других силовых структур области. "Предварительно установлено, что конфликт возник между военнослужащими и съемочной группой из-за проведения последней видеосъемки", - сказали в полиции, добавив, что обстоятельства происшествия выясняются.

По словам Стельмаха, на месте происшествия присутствовали сотрудники полиции, контрразведки и СБУ. Следственно-оперативная группа полиции не нашла состава преступления в действиях журналистов, но военные не отпустили их, ожидая приезда другой следственно-оперативной группы СБУ.

Как сообщается на Facebook-странице программы «Тропами войны», по состоянию на сегодняшнее утро съемочная группа все еще находится под стражей. Общение сотрудников СБУ с журналистами сейчас происходит в помещении областного управления спецслужбы, рассказали ИМИ на телеканале и в пресс-службе СБУ.

Согласно сообщению на сайте СБУ, журналистов недалеко от военного объекта заметил местный житель, о чем и сообщил командиру части. "Житель Ровенщины помог стражам порядка предотвратить потенциальную диверсию на военном объекте. <...> Сотрудникам спецслужбы задержанные представились журналистами проекта «Тропами войны» телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта «Тоннель любви»", - говорится в сообщении. В настоящее время с журналистами продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: Facebook Андрея Стельмаха