СБУ выдворяет из Украины еще одного российского журналиста

Служба безопасности приняла решение о принудительном возвращении в Россию журналиста Игоря Петрашевича. Об этом в своем Facebook сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По данным СБУ, он работал в нашей стране на российские СМИ, в частности, «Федеральное агентство новостей» и «Русская весна».

"По заказу редакций россиянин готовил предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве, активно тиражируемых в СМИ страны-агрессора. Пропагандист в своих материалах сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти в Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене", – уточнила Гитлянская.

В связи с этим Петрашевич сегодня будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, в начале ноября журналиста российского информагентства «РИА Новости» Захара Виноградова, ехавшего в Киев, сняли с поезда. Как оказалось, СБУ запретила ему въезд в страну на пять лет.