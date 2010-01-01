СБУ выдворила из Украины журналистку каналов «Россия-1» и «Россия-24»

Служба безопасности принудительно отправила в Россию журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом «Саушкина» работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24», сообщается на сайте ведомства.
"Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства. Эти данные использовалось ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", – говорят в СБУ.
Теперь журналистке запрещено въезжать на территорию нашей страны в течение трех лет.
Напомним, в июне персоной нон грата в Украине был объявлен известный российский блогер Илья Варламов, который ранее незаконно посещал оккупированные территории и публиковал в сети репортажи из Донецка и Крыма.
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