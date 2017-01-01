СБУ выдворила из страны журналистку российской ВГТРК

Служба безопасности Украины выдворила из нашей страны специального корреспондента российской ВГТРК Тамару Нерсесьян и запретила ей въезд на три года.

Агентству «Интерфакс» в спецслужбе сообщили, что это произошло сегодня ночью. Однако там не уточнили, по какой причине.

Как пишут«Вести.ru», журналистка была задержана вчера, 14 августа в 18:30, у нее был изъят телефон. СБУ обвинила ее в том, что она представляет угрозу целостности украинскому государству."В два часа ночи ее высадили у погранперехода на украино-российской границе, заставив пешком в темноте идти через границу", – говорят в издании.

Ранее Нерсесьян вместе с оператором ВГТРК была внесена в базу данных сайта «Миротворец».

По информации «Вести.ru», оператор все еще остается в Украине, его разыскивают.

Напомним, в конце июля СБУ принудительно отправила в Россию журналистку Марию Князеву, которая под псевдонимом «Саушкина» работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24».