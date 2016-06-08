ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ: Украина является главным объектом кибератак со стороны России

Общество

Украина является основным объектом кибератак со стороны России. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

"Это не только наша информация, но и информация наших коллег. В качестве примера могу привести атаки, состоявшиеся в декабре 2016 года против государственной финансовой системы Украины, против ее ключевых объектов, в которые входят Государственное казначейство, Нацбанк, Министерство финансов и другие банковские структуры на территории нашего государства", - сказал он, добавив, что вредное программное обеспечение тогда было выявлено и нейтрализовано и на госпредприятиях.

В это время СБУ выявила "новый механизм дистанционного управления вирусами". "Это класс APT-вирусов, которые непосредственно разрабатываются именно для того, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры. Речь идет именно о вирусах, на разработку которых тратится большое количество ресурсов для того, чтобы заражать системы объектов критической инфраструктуры. Этому механизму дано условное название TeleBots", - уточнил глава аппарата СБУ.

По его словам, вредный код был детально проанализирован: он разрабатывался теми же специалистами, которые причастны к разработке класса вирусов, которые входят «семью» BlackEnergy. Это вирусы, которым в прошлом году были заражены многие объекты украинской энергетической системы."Программные продукты - и TeleBots, и BlackEnergy - разрабатывались одними и теми же специалистами. Разница в том, что TeleBots предназначен для того, чтобы атаковать объекты финансовой инфраструктуры нашего государства", - уточнил Ткачук.

Согласно оперативным данным СБУ, к осуществлению этих атак непосредственно причастны не только кадровые сотрудники российских спецслужб, но и частные ІТ-компании и хакеры.

О том, как Россия создает военные отряды хакеров, можно прочитать здесь.

Фото: pixabay.com / Glafuski


Статьи по теме

Теги