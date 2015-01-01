СБУ сняла с испанских журналистов статус персоны нон грата

Служба безопасности Украины разрешила испанским журналистам Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре въезд в нашу страну. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антониу Памплиегу и Мануэлю Анхелю Састре", – написала она.

Вместе с тем, добавила Гитлянская, при наличии законных оснований, угрозы национальной безопасности, СБУ продолжит принимать такие ограничительные меры, в том числе и в отношении журналистов. "Надо понимать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого привлекаются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России и в дальнейшем будет становиться все более агрессивной, и мы будем на это соответствующе реагировать", – пояснила пресс-секретарь СБУ.

Напомним, испанские журналисты были выдворены из Украины с запретом въезда на три года в конце августа. В 2015 году Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу нацбезопасности, за распространение неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ.