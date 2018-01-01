СБУ разоблачила спецоперацию России по дискредитации украинских журналистов

Служба безопасности сообщила о разоблачении информационной операции российских спецслужб, направленной на дискредитацию украинской журналистики, силовых структур, политики руководства страны в вопросе обеспечения свободы слова.

"Пользуясь неосведомленностью русскоязычных пользователей интернета относительно публикаций иностранных СМИ, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо фейковой информацией якобы с иностранного источника. А потом эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах", – говорится в сообщении на Facebook-странице СБУ.

В частности, в поле зрения иловиков попал некий журналист Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на сепаратистском сайте «Антифашист», и его последний материал «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой». В нем говорится о якобы репортаже немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов. На самом же деле такого репортажа не существует, отмечают в СБУ.