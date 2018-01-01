СБУ разоблачила спецоперацию России по дискредитации украинских журналистов

Служба безопасности сообщила о разоблачении информационной операции российских спецслужб, направленной на дискредитацию украинской журналистики, силовых структур, политики руководства страны в вопросе обеспечения свободы слова.
"Пользуясь неосведомленностью русскоязычных пользователей интернета относительно публикаций иностранных СМИ, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо фейковой информацией якобы с иностранного источника. А потом эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах", – говорится в сообщении на Facebook-странице СБУ.
В частности, в поле зрения иловиков попал некий журналист Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на сепаратистском сайте «Антифашист», и его последний материал «Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой». В нем говорится о якобы репортаже немецкой общественной телерадиокомпании ARD о методах работы украинских журналистов. На самом же деле такого репортажа не существует, отмечают в СБУ.
"Автор позиционирует себя с немецкой журналистикой, большинство его материалов касается так называемого «немецкого видения» ситуации в мире в целом и в Украине в частности. В то же время ни одной статьи Абрамовича в немецкоязычных изданиях не найдено. Однако его имя стоит под 652 антиукраинскими публикациями на «Антифашисте»", – добавляют в спецслужбе.
В открытых источниках информацию о личности Абрамовича сотрудники СБУ идентифицировать не смогли. "Существует вероятность, что он относится к категории «фейковых зарубежных корреспондентов», используемых прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки о событиях в Украине и за ее пределами", – уточняется в сообщении.
Фото: ТК
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