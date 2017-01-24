СБУ расследует дело не против «Украинской правды», а против чиновников

Служба безопасности подозревает в разглашении государственной тайны не интернет-издание «Украинская правда», а чиновников, которые могли предоставить ему такую информацию для статьи. Об этом в своем Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Уголовное производство зарегистрировано по факту разглашения должностными лицами одного из органов государственной власти сведений, содержащих государственную тайну. Материал с такой информацией был опубликован 24.01.2017 на страницах интернет-издания «Украинская правда»", – рассказала она.

Гитлянская подчеркнула также, у СБУ нет цели препятствовать деятельности УП и ее журналистов.

Напомним, вчера, 14 сентября, сотрудники СБУ принесли УП письмо с просьбой изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение гостайны.

По мнению президента Петра Порошенко, визит представителей спецслужбы в редакцию издания является недопустимым.

Фото: Facebook Елены Гитлянской