ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ проводит обыски в редакции «Страны» и дома у журналистов

Общество

В редакции интернет-издания «Страна.ua» снова проходят обыски. Также сотрудники СБУ пришли с обысками в квартиры двух журналистов издания.

Как сообщает «Страна», разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева. Согласно судебному определению, он проводится в рамках дела о разглашении государственной тайны.

В редакции правоохранители изымают компьютеры, а дома журналистов – телефоны и планшеты.По словам главного редактора издания Игоря Гужвы, она ищут также флешку. "В устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут ... флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна", – пишет он в своем Facebook.

По словам же пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну.

Напомним, первый обыск в «Стране» прошел вечером 22 июня, а спустя несколько часов правоохранители задержали Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на политика. 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.

В начале августа Гужва сообщил, что против него фабрикуют новое дело, связанного с Минобороны.

Фото: Facebook Евгения Ясенова

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