СБУ проводит обыски в редакции «Страны» и дома у журналистов

В редакции интернет-издания «Страна.ua» снова проходят обыски. Также сотрудники СБУ пришли с обысками в квартиры двух журналистов издания.

Как сообщает «Страна», разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева. Согласно судебному определению, он проводится в рамках дела о разглашении государственной тайны.

В редакции правоохранители изымают компьютеры, а дома журналистов – телефоны и планшеты.По словам главного редактора издания Игоря Гужвы, она ищут также флешку. "В устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут ... флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна", – пишет он в своем Facebook.