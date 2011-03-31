СБУ провела обыск в Dragon Capital, владеющей журналом «Новое время»

Сотрудники Служба безопасности провели обыск в офисе инвестиционной компании Dragon Capital.

Как рассказала в своем Facebook руководитель пресс-службы компании Ольга Белобловская, он связан с незаконным использованием программного обеспечения. "При этом компания легально и официально купила эту программу", - подчеркнула она.

Позже Белобловская сообщила, что обыск завершен, компания предоставила СБУ всю необходимую информацию. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил правительственному уполномоченному связаться с СБУ и выяснить, в связи с чем были проведены обыски. "Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но считаю, что все должно происходить адекватно.Неадекватными действиями мы комфортный бизнес-климат не создадим", - написал он в своем Facebook.

Как известно, Dragon Capital - крупнейшая инвестиционная компания Украины, которая предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. В число ее активов входит компания «Медиа-ДК», издающая журнал и сайт «Новое Время».

Фото: Dragon-broker.com