СБУ пришла в редакцию «Украинской правды»

Сегодня в редакцию интернет-издания «Украинская правда» пришли сотрудники Службы безопасности. Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор Севгиль Мусаева.
Позже издание объяснило, что СБУ просит его временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение государственной тайны. Следователь вручил главреду УП соответствующее письмо.
В нем, в частности, говорится, что следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве, внесенному в Единый реестр досудебных расследований 29 июня, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса («Разглашение государственной тайны»).
Следствие установило, что размещенная 24 января на сайте УП статья «Современное оружие для армии снова отложили «на завтра», которая якобы содержит отдельные сведения по проекту Госпрограммы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года."У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", – уточняют в СБУ.
Спецслужба просит удалить указанную страницу из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу оригинала файла статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации.