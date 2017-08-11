СБУ пришла в редакцию «Украинской правды»

Позже издание объяснило, что СБУ просит его временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение государственной тайны. Следователь вручил главреду УП соответствующее письмо.

В нем, в частности, говорится, что следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве, внесенному в Единый реестр досудебных расследований 29 июня, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса («Разглашение государственной тайны»).