СБУ подозревает нескольких провайдеров в маршрутизации трафика в «ДНР/ЛНР» и Крым

По данным спецслужбы, транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его донецкому провайдеру, обслуживавшему откровенно антиукраинские информационные сайты, в частности «главы» и «совета министров» «ДНР / ЛНР».

В помещениях этих провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли конечное компьютерное оборудование и документы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

По данным LIGA.net, обыски проходили, в частности, в офисах одного из крупнейших магистральных операторов «Евротранстелеком» (ЕТТ) и телекомоператора «Фиорднет».

Фото: Facebook-страница СБУ