ТЕЛЕКРИТИКА

СБУ подозревает нескольких провайдеров в маршрутизации трафика в «ДНР/ЛНР» и Крым

Общество

Сотрудники Службы безопасности разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет-трафика в террористические «ДНР / ЛНР», аннексированный Россией Крым и непризнанную республику Приднестровье, сообщает пресс-центр ведомства.

"Учитывая тот факт, что российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства, в том числе с использованием своих «марионеток» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), такие действия должностных лиц украинских компаний наносят большой вред национальной безопасности Украины", – объясняют в СБУ, добавляя, что своими действиями провайдеры фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб и контролируемых ими «ДНР» и «ЛНР».

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По данным спецслужбы, транзит трафика происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его донецкому провайдеру, обслуживавшему откровенно антиукраинские информационные сайты, в частности «главы» и «совета министров» «ДНР / ЛНР».

В помещениях этих провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли конечное компьютерное оборудование и документы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

По данным LIGA.net, обыски проходили, в частности, в офисах одного из крупнейших магистральных операторов «Евротранстелеком» (ЕТТ) и телекомоператора «Фиорднет».

Фото: Facebook-страница СБУ

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