СБУ отрицает тайный визит ее офицеров на канал «24»

Генеральный директор телеканала «24» Роман Андрейко сообщил, что на выходных в здание, где расположен офис канала, приходили двое мужчин, представившиеся сотрудниками СБУ, и расспрашивали о нем и его учредителях. СБУ отрицает, что это были ее офицеры.

В открытом письме к главе спецслужбы Василию Грицаку Андрейко рассказал, что один из мужчин предъявлял удостоверение капитана СБУ. "Общение сводилось к расспросам вахтера и других лиц возле здания", - пишет он.

В своем письме руководитель канала просит ответить Грицака: действительно ли визит в офис нашего телеканала был визитом офицеров СБУ; действительно ли современные методы получения информации об учредителях и руководителях СМИ включают в себя опрос вахтеров; был ли визит офицеров СБУ «ознакомительным» в рамках какого-то уголовного производства; стоит ли ожидать новых визитов.

"Со своей стороны хочу заверить Вас, уважаемый Василий Сергеевич, что «24 Канал» стоял и будет стоять на страже интересов государства Украина. Мы делали это до Революции Достоинства и во время Майдана. Мы продолжаем делать это сейчас, когда Украина фактически находится в состоянии войны. И я искренне надеюсь, что наши с вами цели являются общими", - заключает Андрейков письме.

В свою очередь СБУ на своей странице в Facebook сообщает, что никаких проверок телеканала или его учредителей не проводит. "Сотрудников Службы в офисе телеканала «24» не было. Данные о владельцах и учредителях телеканала действительно являются открытыми, поэтому нет необходимости опрашивать вахтеров. Надеемся, что это лишь недоразумение", - говорится в сообщении.

В настоящее время СБУ выясняет обстоятельства, о которых говорит в своем письме Андрейко.

Напомним, согласно Единому госреестру юридических и физических лиц-предпринимателей, телерадиокомпанией «Люкс», владеющей лицензиями на вещание канала «24» и радио «Люкс ФМ», владеют пять жителей Львовской области - Игорь Копестинский, Андрей Стецькив, Лариса Сенишин, Андрей Билоус и Вера Савчин. А конечным бенефициаром указана супруга мэра Львова Андрея Садового - Екатерина Кит-Садовая.

Фото: ukrinform.ru