СБУ отпустила съемочную группу канала ZIK

Сотрудники СБУ в Ровенской области отпустили задержанных вчера журналистов программы военных расследований «Тропами войны» телеканала ZIK. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

"Съемочная группа освобождена и возвращается домой", - говорится в сообщении.

Напомним, журналистов задержали возле поселка Оржив Ровенской области, где они находились в командировке с редакционным заданием. Съемочная группа находилась недалеко от военного объекта. По мнению силовиков, в действиях журналистов были "признаки подготовки к диверсии".

Фото: Facebook Андрея Стельмаха