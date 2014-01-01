СБУ открестилась от экс-сотрудника, который может быть причастен к убийству Шеремета

Служба безопасности подтвердила, что Игорь Устименко, который, по мнению журналистов, может быть причастен к убийству Павла Шеремета, работал в спецслужбе до 29 апреля 2014 года, но рекомендовала обращаться по всем вопросам к Нацполиции.

"Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем говорить...Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по существу дела", - написала в своем Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Такая реакция СБУ возмутила главного редактора интернет-издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, Севгиль Мусаеву.

"Вместо того чтобы пообещать в ближайшее время поспособствовать поиску Игоря Устименко, который в ночь убийства Павла Шеремета несколько часов был возле его дома (то есть может быть или ценным свидетелем, или соучастником), СБУ отвечает, что такой человек уволен и если бы журналисты обратились с запросом по этой фамилии, то "им просто нечего было рассказывать в своем фильме", - пояснила она свою позицию.