СБУ открестилась от экс-сотрудника, который может быть причастен к убийству Шеремета

Служба безопасности подтвердила, что Игорь Устименко, который, по мнению журналистов, может быть причастен к убийству Павла Шеремета, работал в спецслужбе до 29 апреля 2014 года, но рекомендовала обращаться по всем вопросам к Нацполиции.
"Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем говорить...Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по существу дела", - написала в своем Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.
Такая реакция СБУ возмутила главного редактора интернет-издания «Украинская правда», в котором работал Шеремет, Севгиль Мусаеву.
"Вместо того чтобы пообещать в ближайшее время поспособствовать поиску Игоря Устименко, который в ночь убийства Павла Шеремета несколько часов был возле его дома (то есть может быть или ценным свидетелем, или соучастником), СБУ отвечает, что такой человек уволен и если бы журналисты обратились с запросом по этой фамилии, то "им просто нечего было рассказывать в своем фильме", - пояснила она свою позицию.
Напомним, вечером 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами из международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла».
В частности, по результатам изучения записей с камер видеонаблюдения журналистам удалось выяснить, что Устименко был на месте закладки взрывчатки под автомобиль. Так, на одной из записей они обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.
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