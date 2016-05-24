СБУ ограничила фото и видеосъемку в Донецкой и Луганской областях

Антитеррористический центр (АТЦ) при СБУ запретил на территории Донецкой и Луганской областей проведение любых видео-, кино- и фотосъемок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов.

Об этом сообщается на сайтах Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Ограничения начали действовать еще с 11 марта и продлятся до специального распоряжения АТЦ. Такое решение принято в связи с обострением ситуации в зоне АТО и повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп.

"Указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО", - говорится в сообщении Донецкой администрации.

Фото: Facebook Veniamin Trubachov