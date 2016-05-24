СБУ ограничила фото и видеосъемку в Донецкой и Луганской областях

Антитеррористический центр (АТЦ) при СБУ запретил на территории Донецкой и Луганской областей проведение любых видео-, кино- и фотосъемок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов.
Об этом сообщается на сайтах Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.
Ограничения начали действовать еще с 11 марта и продлятся до специального распоряжения АТЦ. Такое решение принято в связи с обострением ситуации в зоне АТО и повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп.
"Указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО", - говорится в сообщении Донецкой администрации.
Статьи по теме
- Журналистам временно запрещено находиться на передовых позициях в Авдеевке
- Работа в АТО или Крыму: как обойти цензуру в сети
- С 1 января журналисты будут работать в зоне АТО по новым правилам
- Журналисты возмущены курсами Минобороны для работы в зоне АТО
- СБУ аккредитовала для работы в зоне АТО почти 5 тыс. журналистов